Am Kreisverkehr in Berlin-Mahlsdorf Kind auf Tretroller wird auf dem Zebrastreifen angefahren

Ein Kind ist am Montagnachmittag in Berlin-Mahlsdorf von einem Autofahrer angefahren worden. Das teilte die Berliner Polizei am Dienstag mit.

Der 11-Jährige überquerte laut Polizei gerade mit seinem Tretroller einen Zebrastreifen an der Ridbacher Straße. Auf der fuhr auch ein 70-Jähriger mit seinem Auto. Als er in den Kreisverkehr einbiegen wollte, erfasste er das Kind.

Der Junge kam mit Hautabschürfungen an den Knien und vermutlich mit einer Fraktur des Ellenbogens in ein Krankenhaus. Der genaue Hergang des Unfalls wird noch ermittelt. (Tsp)