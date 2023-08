Am Nordgraben in Berlin-Reinickendorf Zwei Unfälle innerhalb von einer halben Stunde

Die Straße Am Nordgraben in Berlin-Reinickendorf war am Montagvormittag Schauplatz gleich zweier Verkehrsunfälle: Zunächst landete der Smart einer Autofahrerin auf der Seite, weil sie einen entgegenkommenden Einsatzwagen der Polizei übersehen hatte. Eine halbe Stunde später kollidierte eine Autofahrerin mit einem Radfahrer. Darüber informierte die Polizei am Nachmittag.

Den ersten Unfall verursachte eine 24-jährige Autofahrerin gegen 8 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie von der Straße Am Nordgraben nach links in die Oranienburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Polizeieinsatzwagen mit einem Polizeiangehörigen am Steuer.

Beim Zusammenstoß kippte der Smart zur Seite. Die Fahrerin erlitt Verletzungen am linken Arm und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Polizeifahrzeugs wurde ambulant am Arm und Kopf behandelt.

Eine halbe Stunde später wurde etwa einen Kilometer weiter auf der gleichen Straße ein 28-jähriger Radfahrer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 57-jährige Autofahrerin von der Straße Am Nordgraben nach links in die Triftstraße abbiegen. Sie übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer auf dem Radweg. Der Radfahrer stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Extremitäten. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (Tsp)