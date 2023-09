„Amadeus, Amadeus“ an der Berliner Siemensbahn Das legendäre Falco-Plakat ist wieder aufgetaucht

Angerissen, aber herrlich abenteuerlich: Was für ein Stück Berliner Zeitgeschichte! Dieses Falco-Werbeplakat von 1986 („Amadeus, Amadeus!“) hat Tagesspiegel-Reporter Jörn Hasselmann jetzt im Büro des Berliner Bahnchefs Alexander Kaczmarek wiederentdeckt. Das Plakat warb damals für das Konzert an einem Montagabend am 27. Oktober 1986 in der Berliner Eissporthalle, die einst hinter der Deutschlandhalle stand und die Heimat des BSC Preussen war. Falco starb 1998 und die Eissporthalle an der Jafféstraße wurde im Frühjahr 2001 abgerissen, die Deutschlandhalle 2011. Und der BSC Preussen? Ach ja. Alles Geschichte.