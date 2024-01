Ampel war außer Betrieb 23-Jährige fährt Seniorinnen an Fußgängerfurt in Berlin-Steglitz an

Eine 23-Jährige hat in Berlin-Steglitz zwei Seniorinnen angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau gegen 14.50 Uhr auf der Schloßstraße in Richtung Rathaus Steglitz unterwegs.

Auf Höhe der Schildhornstraße fuhr sie die beiden Fußgängerinnen an, die die Schloßstraße an einer Fußgängerfurt überquerten. Laut Polizei war die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb.

Die beiden Frauen im Alter von 85 und 87 Jahren wurden zu Boden geschleudert und erlitten nach Angeben der Polizei erhebliche Verletzungen. Rettungskräfte brachten die Seniorinnen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Die 87-Jährige musste sofort operiert werden. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Schloßstraße war zwei Stunden lang für Autos gesperrt. (Tsp)