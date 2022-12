„An der absoluten Kapazitätsgrenze“ Berlins Sozialstadträte schreiben Brandbrief an Giffey

Berlins Bezirksstadträte für Soziales haben einen Brandbrief an die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) geschrieben, um auf die enorme Überlastung der Sozialämter aufmerksam zu machen. Die Ämter würden „an der absoluten Kapazitätsgrenze“ arbeiten, heißt es in dem Brief, der dem Tagesspiegel vorliegt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden