An Kopf, Arm und Bein verletzt Autofahrer fährt 14-Jährigen in Berlin-Tiergarten an

In Berlin-Tiergarten hat am Samstagabend ein Autofahrer einen Jugendlichen angefahren und schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 14-Jährige gegen 19 Uhr die Potsdamer Straße überquert haben, als der 58-Jährige ihn mit dem Auto anfuhr.

Der Jugendliche erlitt Verletzungen am Kopf, einem Arm sowie einem Bein und kam in ein Krankenhaus, in dem er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. (Tsp)