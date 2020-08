Der kommissarische Vorsitzende der Brandenburger AfD-Fraktion, Dennis Hohloch, soll mit inneren Verletzungen nach einem Zusammenstoß mit Andreas Kalbitz im Krankenhaus liegen. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag berichtete, soll Kalbitz seinen Parteifreund zur Begrüßung freundschaftlich in die Seite geboxt haben.

Hohloch soll bereits wenige Stunden nach dem „unkontrolliert heftigen Schlag“ über Bauchschmerzen geklagt haben, heißt es in dem Bericht. In einem Berliner Krankenhaus seien spätere innere Verletzungen festgestellt worden. Der Vorfall soll sich vor einer Woche in den Fraktionsräumen des Potsdamer Landtags ereignet haben. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland beruft sich dabei auf parteiinterne Chats, die die Situation schilderten.

Wie ein Sprecher der Brandenburger Polizei gegenüber dem Tagesspiegel erklärte, habe die Polizei bislang keine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Andreas Kalbitz ist aktuell aus der AfD ausgeschlossen, das Amt des Brandenburger Fraktionsvorsitzenden hat er aufgegeben. Vor dem Berliner Landgericht versucht er derzeit jedoch, sich wieder in die Partei einzuklagen. (Tsp)