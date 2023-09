Angespannter Markt trifft wachsende Stadt Berlin braucht bis 2040 mehr als eine Viertelmillion neue Wohnungen

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung geht davon aus, dass in Berlin bis 2040 insgesamt 272.000 zusätzliche Wohnungen entstehen müssen. Das geht aus Arbeitsunterlagen für den „Stadtentwicklungsplan Wohnen 2040“ hervor, die dem Tagesspiegel vorliegen.

Grundlage für die Annahme ist unter anderem die Bevölkerungsprognose. Demnach könnte die Bevölkerung Berlins von aktuell 3,77 Millionen (April 2023) bis 2040 auf rund vier Millionen Menschen steigen. Allein daraus entstehe ein Mehrbedarf von 85.000 Wohnungen, heißt es in den Unterlagen.

Der größte Teil des Neubaubedarfs ergebe sich jedoch aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes. Um diesen zu bekämpfen, sei Neubau „unverzichtbar“. Insgesamt liege der Entlastungsbedarf bis 2040 bei 137.000 neuen Wohnungen. Allerdings soll der Fokus auf einer „Aktivierung in den nächsten fünf Jahren“ liegen.

20.000 Wohnungen sollen pro Jahr entstehen

Kurzfristig deckt sich der Bedarf damit mit den aktuellen Neubauzielen aus dem „Stadtentwicklungsplan Wohnen 2030“. Demnach sollen pro Jahr 20.000 neue Wohnungen entstehen. Sollte dieses Ziel erreicht werden, könnte sich der Wohnungsmarkt ab 2028 entspannen, heißt es. In den Folgejahren würde der Neubaubedarf entsprechend sinken. Dass diese jährliche Marke erlangt wird, gilt aufgrund der Krise in der Bauwirtschaft jedoch als unrealistisch.

Zusätzlich zum Bedarf aufgrund der Demografie und des angespannten Wohnungsmarkts rechnet der Senat auch mit einem sogenannten Flächenvorsorgebedarf von 50.000 Wohnungen bis 2040. Hierfür sollen geeignete Flächen „planerisch vorbereitet“, aber „noch nicht bebaut“ werden. Diese sollen als Vorsorge für den Fall verstärkter Zuwanderung nach Berlin dienen: eine Lehre aus den Jahren 2015 und 2022, als jeweils mehrere 10.000 Geflüchtete nach Berlin kamen.

Langfristig nicht genügend Flächen

Der neue „Stadtentwicklungsplan Wohnen“ soll zum Jahreswechsel vom Senat beschlossen werden. Er wurde erstmals 2014 verabschiedet, seitdem wird er regelmäßig fortgeschrieben. In dem Papier geht es nicht um konkrete Bauvorhaben oder -planungen. Vielmehr soll ein möglichster realistischer Bedarf an Wohnungen für die wachsende Stadt ermitteln werden. Die sich daraus ergebenden Neubauzahlen wurden in den vergangenen Jahren regelmäßig verfehlt.

Darüber hinaus beschäftigt sich der Stadtentwicklungsplan auch mit dem Flächenbedarf für den Neubau – und wird damit Einfluss auf künftige Änderungen des Flächennutzungsplans Berlins haben. Stadtentwicklungspläne – neben Wohnen gibt es noch welche für Wirtschaft, Zentren, Mobilität und Verkehr, Infrastrukturplanung sowie Klima – „dienen schwerpunktmäßig der Flächenvorsorge“ und „ermöglichen planungsrechtliche Steuerung“, heißt es.

„Kurz- und mittelfristig steht ein knapp ausreichendes Potenzial zur Verfügung, sofern dieses auch erfolgreich aktiviert wird“, analysiert die Stadtentwicklungsverwaltung. Für die Langfristperspektive bestehe jedoch „ein Defizit, welches die Identifizierung ergänzender langfristig zu entwickelnder Potenziale erfordert“. Denkbar sind hier etwa Gewerbegebiete, die in Zukunft nicht mehr genutzt werden, oder auch die Gebiete rund um die A103 und A104, deren Rückbau bereits beschlossen ist.

Die Flächenanalyse beeinflusst auch, wo und in welchem Maße der Senat Potenziale für den Neubau sieht. Demnach könnten 25 Prozent des Bedarfs durch Großprojekte von oft mehreren Tausend Wohnungen gedeckt werden, die oft an Stadtrandlagen entstehen.

Das Gleiche gelte für das sogenannte „Grundrauschen“ – Bauvorhaben von weniger als 50 Wohnungen. Damit sind vor allem Lückenschlüssen, Überbauung von Gewerbe und Aufstockungen gemeint. Die restlichen 50 Prozent könnten auf Projekte ab 50 Wohnungen entfallen.