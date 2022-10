Mit Küchenmesser bedroht Überfall auf Späti in Berlin-Neukölln – Polizei sucht nach Tatverdächtigem

Am Abend des 14. März 2022 soll der unbekannte Tatverdächtige gegen 21.40 Uhr einen Spätkauf in der Hobrechtstraße in Neukölln überfallen haben. Wie die Polizei berichtete, soll der Mann eine Angestellte im Laden mit einem Küchenmesser bedroht haben.

Er forderte sie dazu auf, Geld, Zigarettenschachteln und ihr Handy herauszugeben. Die Frau folgte seiner Anweisung – daraufhin floh der mutmaßliche Räuber in unbekannter Richtung.

Die Kriminalpolizei bittet nun Personen, die Angaben zur Identität und zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen machen können, sich zu melden. Auch weitere sachdienliche Hinweise zum Überfall oder zum mutmaßlichen Räuber sind erwünscht.

Der Gesuchte soll laut Polizei etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß sein und eine normale Figur haben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Bart sowie eine schwarze Mütze mit dem Emblem „JBK“ des türkischen Fußball-Vereins „Besiktas“ auf dem Kopf. Außerdem soll er Blut an den Unterarmen gehabt haben. © Foto: Polizei Berlin

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei in der Friesenstraße 16, Haus 2, 10965 Berlin, unter der Telefonnummer 030-4664-573100 (während der Bürodienstzeiten) oder unter der Telefonnummer 030-4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

