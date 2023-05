Angreifer hatte 2,3 Promille im Blut Streit in Berliner Wohnheim – Mann mit Küchenmesser verletzt

Bei einem Streit in einem Wohnheim in Pankow sind am Mittwoch zwei Männer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, waren zwei Bewohner des Heims in der Straße Am Sandhaus gegen 14.15 Uhr zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Dabei griff der 24 Jahre alte Mann zu einem Küchenmesser, stach auf seinen 32-jährigen Mitbewohner ein und verletzte diesen am Rücken und an der Hüfte.

Als ein 56-jähriger Zeuge versuchte, den Streit zu schlichten, zog dieser sich Verletzungen an Händen und Armen zu. Die alarmierte Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei diesem einen Wert von 2,3 Promille. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Der 56-jährige Mann wurde nach ambulanter Behandlung wieder entlassen, der 32-Jährige verblieb nach einer Operation stationär. Die Polizei ermittelt. (Tsp)