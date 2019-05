Ein 49-jähriger Mann ist am Mittwochmittag in Hellersdorf zwischen einer einfahrenden Straßenbahn und dem Bahnsteig eingeklemmt und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann gegen 13.20 Uhr an der Haltestelle Riesaer Straße/Louis-Lewin-Straße auf die einfahrende Tram gewartet, als er plötzlich von hinten einen Nackenschlag verspürte, das Gleichgewicht verlor und stürzte. Dabei geriet er zwischen den Bahnsteig und die langsam einfahrende Tram. Der Mann wurde am Arm und Rumpf verletzt. Zeugen des Unfalls riefen Rettungskräfte und Polizei zu der Haltestelle. Die Feuerwehr konnte den eingeklemmten Fahrgast befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefährliche Verletzungen habe er aber nicht erlitten, hieß es. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach dem Unbekannten, der den 49-Jährigen von hinten gestoßen haben soll.