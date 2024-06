Angriff auf Polizeibeamte in Berlin 31-Jähriger versucht, Festnahmen von Tatverdächtigem zu verhindern

Weil er versucht hat, einen Tatverdächtigen zu befreien, ist am Mittwochnachmittag in Berlin-Gesundbrunnen ein Mann von der Polizei festgenommen worden. Er hatte zudem versucht, die Beamten anzugreifen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Laut Mitteilung fesselten die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr einen Tatverdächtigen nach einer mutmaßlichen Körperverletzung, als der 31-jährige Mann an der Kreuzung Behmstraße, Bellermannstraße und Jülicher Straße von der Swinemünder Brücke kommend auf sie zu rannte. Dabei waren seine Arme nach oben gerissen und er hatte einen zunächst unbekannten Gegenstand in der Hand.

Nur unter Zwang konnte ein Polizist den Angreifer abwehren. Er wurde anschließend festgenommen. Der 31-Jährige gab an, er habe den Tatverdächtigen zur Körperverletzung befreien wollen.

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und erkennungsdienstlich behandelt. Nach Angaben der Polizei erfolgte aufgrund der Verhaltensauffälligkeiten eine Vorstellung des Mannes in einem Krankenhaus. Dort wurde er auf einer psychiatrischen Station aufgenommen. Die Ermittlungen zum tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte und der versuchten Gefangenenbefreiung dauern an. (Tsp)