Angriff im Berliner Viktoriapark Mit Pflasterstein gegen den Kopf geschlagen – Polizei fahndet mit Foto nach Verdächtigem

Die Berliner Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der an einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen sein soll. Dafür veröffentlichten die Beamten am Donnerstag ein Foto des Verdächtigen.

Zu der Tat kam es den Angaben nach bereits am 7. Januar 2020. Der Gesuchte soll gegen 14.40 Uhr einen 35-Jährigen im Viktoriapark in Kreuzberg an der Schulter gepackt und umgedreht haben, sodass ein zweiter Mann dem Angegriffenen mit einem Pflasterstein gegen den Kopf schlagen konnte. Der 35-Jährige erlitt eine Platzwunde und musste ambulant versorgt werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Tatverdächtigen kennen oder wissen, wo er sich aufhält. Auch wer den Gesuchten vor, während oder nach der Tat gesehen hat oder sonstige Angaben zum Geschehen machen kann, soll sich melden.

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer (030) 4664-953528, per Fax unter der Nummer (030) 4664-953599 oder per Mail via lka535@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. (Tsp)

