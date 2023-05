Angriff im Streit Mann sticht 52-Jährigem in Neukölln mit Messer ins Bein

Am Montagabend soll ein 27-Jähriger einen 52-Jährigen im Streit in Neukölln mit einem Messerstich am Bein verletzt haben. Wie die Berliner Polizei mitteilte, sei es gegen 21.50 Uhr in der Reuterstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den zwei Männern gekommen.

Im Laufe des Streits habe der Tatverdächtige dann dem 52-Jährigen mit einem Messer ins Bein gestochen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten die Stichverletzung vor Ort und brachten den 52-Jährigen dann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 27-jährige Tatverdächtige floh. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Einem Bericht der „Berliner Zeitung“ nach soll der Angriff vor einer Bar erfolgt sein. Außerdem soll es sich bei dem Verletzten um den ehemaligen Schwiegervater des Angreifers handeln. Ein Polizeisprecher konnte dem Tagesspiegel diese Informationen nicht bestätigen. Die Hintergründe der Tat seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen, hieß es.