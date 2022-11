Die Berliner Polizei sucht mit Bildern einer Überwachungskamera zwei Männer, die am U-Bahnhof Wetphalweg in Mariendorf einen Mann schwer verletzt haben sollen. Wie die Behörde mitteilte, ereignete sich die Tat bereits vor knapp einem Jahr in der Nacht vom 26. auf den 27. November 2021.

Aus bislang nicht geklärter Ursache sollen die beiden Tatverdächtigen einen damals 34 Jahre alten Mann aus der U-Bahn geschubst haben, die gegen 23.30 Uhr im U-Bahnhof Westphalweg hielt.

Anschließend traten sie ihm nach Angaben der Polizei mehrfach gegen den Kopf und ließen auch dann nicht von ihm ab, nachdem er bereits zu Boden gegangen war.

Diese beiden Männer sucht die Berliner Polizei. © Polizei Berlin

Als der Angegriffene scheinbar bewusstlos liegen blieb, verließen die Tatverdächten den Bahnhof. Dabei wurden sie von Videokameras aufgezeichnet. Die Polizei fragt nun, wer Angaben zu dem Vorfall und zur Identität der beiden abgebildeten Männer machen kann.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldtstraße in Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664 – 473 115 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Tsp)

