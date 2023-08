Angriff in Berlin-Marzahn Gruppe attackiert 17-Jährigen mit Pfefferspray

Am Montagabend hat ein Heranwachsender am S-Bahnhof Ahrensfelde einen 17-Jährigen mit Pfefferspray attackiert. Das hat die Bundespolizei mitgeteilt.

Gegen 23:40 Uhr hat der Minderjährige die Brücke am Bahnhof Ahrensfelde in Berlin-Marzahn überquert, als er von einer dreiköpfigen Personengruppe nach eigener Aussage angerempelt wurde. Der junge Mann mit irakischer Staatsangehörigkeit setzte den Weg fort, woraufhin ihm die Gruppe folgte und Pfefferspray ins Gesicht gesprühte, so die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten zwei der drei Personen in der Nähe des Bahnhofs anhalten. Bei einer Gegenüberstellung der Personen konnte das Opfer die beiden Verdächtigen im Alter von 19 und 20 identifizieren.

Neben zwei Tierabwehrsprays fand die Polizei bei dem 19-Jährigen einen Schraubenzieher. Ein Atemalkoholtest schlug bei dem 20-jährigen Deutschen deutlich aus: über 1,5 Promille zeigte das Messgerät der Polizei an.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den betrunkenen 20-Jährigen, der bereits polizeibekannt ist. (Tsp)