Angriff in Berlin-Neukölln Jugendgruppe beleidigt, bedroht und tritt schwules Paar

In Neukölln ist am späten Sonntagabend ein schwules Paar von Jugendlichen attackiert worden. Das teilte die Berliner Polizei am Montag mit. Demnach liefen ein 53 und ein 32 Jahre alter Mann gegen 22.10 Uhr händchenhaltend über den Karl-Marx-Platz, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt sechs bis sieben Jugendliche aufhielten.

Aus dieser Gruppe heraus sollen die beiden Männer dann zunächst mehrfach und lautstark schwulenfeindlich beleidigt und bedroht worden sein. Nachdem der 53-Jährige die Jugendlichen aufgefordert hatte, dies zu unterlassen, sollen sie ihm gegen den Oberschenkel getreten haben. Nach weiteren beleidigenden Äußerungen hätten sie den Platz verlassen, so die Polizei.

Mutmaßliche Täter sind 14 und 16 Jahre alt

Zwei der Jugendlichen konnte die Polizei kurze Zeit später in unmittelbarer Nähe festnehmen. Die beiden 14- und 16-jährigen Jugendlichen seien nach der Feststellung ihrer Identität an ihre Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Der Staatsschutz ermittelt wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage, Volksverhetzung und einfacher Körperverletzung. (Tsp)