Angriff in Berlin-Reinickendorf 14-Jähriger von Mitschüler rassistisch beleidigt, bedroht und verletzt

Ein 15-Jähriger soll einen 14-Jährigen in einer Schule in Berlin-Reinickendorf beleidigt, bedroht und verletzt haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, soll der 15-Jährige seinen Mitschüler am Freitag gegen 11.30 Uhr im Thomas-Mann-Gymnasium im Märkischen Viertel zunächst rassistisch beleidigt haben.

Im weiteren Verlauf des Tages soll der Jugendliche den 14-Jährigen dann angegriffen und verletzt haben, hieß es weiter. Nachdem dieser dem Lehrpersonal von dem Vorfall erzählt hatte, soll der 15-Jährige seinen Mitschüler außerdem mit dem Tode bedroht haben. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)