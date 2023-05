Angriff mit Messern, Waffen und Reizgas Streit zwischen Jugendgruppen in Berlin-Marzahn eskaliert

Im Berliner Ortsteil Marzahn kam es in der Nacht zu Sonnabend zu einem gewaltsamen Zusammenstoß zwischen zwei Jugendgruppen, bei dem mehrere Jugendliche verletzt wurden. Das teilte die Polizei mit.

Nach Berichten von Augenzeugen ereignete sich der Vorfall gegen Mitternacht in der Golliner Straße, als eine neunköpfige Gruppe auf eine etwa zwölf- bis 14-köpfige Gruppe traf. Den Aussagen zufolge griff die kleinere Gruppe die größere mit Messern an. Im Verlauf des Streits soll aus einer Schreckschusswaffe mindestens ein Schuss in die Luft abgefeuert worden sein.

Die mutmaßlichen Angreifer aus der kleineren Gruppe sollen einen 19-jährigen Jugendlichen mit einem Teleskopschlagstock am Kopf sowie einen 17-jährigen Jugendlichen mit Faustschlägen ebenfalls am Kopf verletzt haben. Zudem wurden sechs weitere Geschädigte im Alter zwischen 16 und 21 Jahren durch den Einsatz von Reizgas verletzt. Rettungskräfte brachten die 17- und 19-jährigen Verletzten in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtete, steht die Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einem früheren Streit zwischen einzelnen Personen der beiden Gruppen.

Polizeikräfte konnten in der Nähe des Tatorts die mutmaßlich benutzte Schreckschusswaffe sicherstellen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sind noch im Gange. (Tsp)