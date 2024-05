Angriff mit Schusswaffe in Berlin Busfahrer erleidet Schock bei Drive-by-Shooting

In Berlin wurde in der Nacht zu Sonntag zweimal aus einem Auto heraus auf einen Bus geschossen. Laut Polizei befuhr der Bus der Linie N22 gegen 3.45 Uhr auf dem Waidmannsluster Damm in Richtung Hermsdorfer Damm.

Kurz vor der Haltestelle „Freie Scholle“ soll das Auto den Bus überholt und eine Person währenddessen eine Pistole aus dem Beifahrerfenster gehalten haben. Auf Höhe des Fahrerfensters des Busses soll sie mit abgesenkter Mündung zwei Schüsse abgegeben haben. Anschließend fuhren die Täter davon.

Der Busfahrer setzte laut Polizei vorerst seine Fahrt fort. Durch die beiden Schussabgaben habe er jedoch einen Schock und ein Knalltrauma erlitten. Rettungskräfte brachten den 39-Jährigen ins Krankenhaus. Am Bus entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)