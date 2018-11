Mitunter hätte man eine Nadel fallen hören können, dann wieder redeten alle durcheinander und manchmal wurde es richtig laut. Die Anhörung der Volksinitiative „Unsere Schulen“ im Abgeordnetenhaus geriet am Mittwoch zu einem leidenschaftlichen Schlagabtausch, bei dem es um die Risiken ging, die aus dem Engagement der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Howoge beim Schulbau erwachsen könnten.

Den Haushaltspolitikern diese Risiken darlegen zu können, ist das Ziel, das der Verein „Gemeingut in Bürgerinnenhand“ mit der Volksinitiative verfolgt. Und es gelang seinen Vertretern auch immer wieder, ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen – insbesondere wenn ihr Sprecher Carl Wasmuth zu Wort kam. Er wies etwa darauf hin, dass die von der Howoge angegeben Quadratmeterpreise für Gebäude etwa dreifach über dem lägen, was der Baukostenindex hergebe. Howoge-Geschäftsführerin Stefanie Frensch begründete diese Differenz mit den zusätzlichen Kosten für Abriss, Ausstattung, Preissteigerungen und den Risiken durch „Unvorhergesehenes“: All dies fehlt im Index, weil er eben nicht den ganzen Standort, sondern nur das Gebäude abbildet.

Schulbau in Berlin: Die Initiatoren von "Unsere Schulen" kritisieren das Engagement der Howoge. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

In erster Linie ging es bei der Anhörung allerdings um die Befürchtung, dass die der Howoge übertragenen Schulen im Falle einer wirtschaftlichen Schieflage an die Banken fallen könnten. Diese Sorge allerdings teilen Rot-Rot-Grün nicht. Stefan Zillich (Linke) lobte vielmehr die „Diversifizierung“ beim Schulbau, wenn künftig neben Bezirken und Senat auch die Howoge und die Berliner Immobilien Managegement GmbH (BIM) involviert sind. Allerdings kritisierte Zillich ebenso wie „Gemeingut“, dass Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) den Howoge-Rahmenvertrag erst am Dienstag zugänglich gemacht habe. Aber auch die 100-seitige „Gemeingut“-Stellungnahme über die Risiken der Howoge-Konstruktion lag den Abgeordneten erst kurzfristig vor. „In der Sache sehe ich Denkfehler und Lichtblicke gemischt“, twitterte der grüne Haushälter Andreas Otto während des Schlagabtausches.

Erinnerung an schlechte Erfahrungen

Aufmerksam hörten die Abgeordneten auch zu, als Waßmuths Mitstreiterin Hannelore Weimar, die ehemalige Leiterin der Tempelhofer Johanna-Eck-Schule, an die schlechten Erfahrungen aus den 70er Jahren anknüpfte: Damals baute die Wohnungsbaugesellschaft Degewo Schulen, unter deren Baumängeln Schulen jahrelang litten: Bezirke und Degewo schoben sich gegenseitig die Verantwortung zu, Schüler und Lehrer hatten das Nachsehen. Um dies zu verhindern, soll die Howoge explizit dafür verantwortlich sein, die Schlechtleistung von Betrieben zu verfolgen. So sei es vertraglich festgelegt worden, berichtet die grüne Haushalts- und Bildungspolitikerin Stefanie Remlinger. Die Bezirke müssten nur auf ihren ausdrücklichen Wunsch selbst aktiv werden.

Remlinger sagte nach der Anhörung, es habe sich "nichts überrascht und nichts erschüttert", sie schätze aber das große Engagement der Gemeingut-Initiative.

Klar war nach der dreistündigen Anhörung: Einige Mahnungen der Initiative dürften ein Nachspiel im Abgeordnetenhaus haben: Die CDU macht sich die Argumentation der Initiative teilweise zu eigen.

Die Stellungnahme der Volksinitiative "Unsere Schulen" findet man HIER