Anklage in Berlin erhoben Mann soll auf seine beiden Freundinnen losgegangen sein

Ein Mann, der laut Staatsanwaltschaft mit zwei Frauen parallel eine Beziehung führte, soll die beiden in seiner Wohnung brutal attackiert haben. Die Berliner Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den 21-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Bedrohung, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Die beiden Frauen sollen den Mann im August 2023 in seiner Wohnung im Märkischen Viertel besucht haben, um ihn wegen der gleichzeitigen Beziehungen zur Rede zu stellen.

Statt sich zu erklären, soll der Mann die Wohnungstür abgeschlossen und beiden Reizgas ins Gesicht gesprüht haben. Eine der Frauen versuchte auf den Balkon zu flüchten – der Mann soll sie an den Haaren gezogen und ihr Mobiltelefon gefordert haben. Auch soll er beide mit einem Messer bedroht und eine von ihnen in den Schwitzkasten genommen haben, als diese nach Hilfe rufen wollte.

Den Angaben zufolge bekam der Mann schließlich das Telefon. Die Frauen konnten erst nach fast zwei Stunden die Wohnung verlassen. (dpa)