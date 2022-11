Antisemitischer Angriff in der Ringbahn Berliner Polizei fahndet mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen

Nach einem antisemitischen Angriff in der Ringbahn sucht die Berliner Polizei mit Fahndungsbildern nach zwei Männer. Sie sollen einen 33-Jährigen am 13. September beleidigt und mit Fäusten geschlagen haben. Der Mann habe dabei mehrere Kopfverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach bisherigen Ermittlungen soll zunächst einer der beiden Männer das Opfer angegriffen haben, dann soll sich der zweite Täter beteiligt haben. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Volksverhetzung.

Einer der Tatverdächtigen ist nach Polizeiangaben zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und trug zum Tatzeitpunkt kurzes, schwarzes Haar sowie einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er demnach mit einem dunkelblauen T-Shirt mit der Aufschrift „CALIFORNIA“, einer blau-grauen Arbeitshose und Arbeitsstiefeln.





Der Tatverdächtige wird von der Polizei auf etwa 20 bis 30 Jahre geschätzt. © Bild: Polizei Berlin

Der zweite Verdächtige soll zwischen 18 und 20 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß sein. Er habe rund zehn Zentimeter lange blonde Haare getragen sowie eine Kette im „Hip-Hop-Stil“. Bekleidet war er zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Jogginghose.

Der zweite Verdächtige soll zwischen 18 und 20 Jahre alt sein. © Bild: Polizei Berlin

Die Polizei fragt nun, wer die Gesuchten kennt oder weiß, wo sie sich aufhalten. Auch Zeugen, die die Verdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen haben oder sonstige Angaben zur Tat oder den Männern machen können, sollen sich melden.

Hinweise nimmt die Polizei unter (030) 4664 – 953 528, per Telefax unter der Nummer (030) 4664 – 953 599 oder via E-Mail an lka535-hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache oder bei jeder anderen Polizeidienststelle können sich Zeugen melden. (Tsp/dpa)

