Antisemitischer Brandanschlag in Berlin-Moabit Unbekannte zerstören Schaukasten für jüdisches Leben

Unbekannte haben einen Schaukasten für jüdisches Leben vor dem Rathaus Tiergarten zerstört. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel am Sonntag. In der Vitrine waren Motive des jüdischen Lebens ausgestellt. Nach Polizeiangaben wurde die Scheibe erst mit einem Stein eingeworfen, im Anschluss haben die Unbekannten versucht, in dem Kasten ein Feuer zu legen.

Ein Video auf der Plattform X zeigt den demolierten Schaukasten in Berlin-Mitte. Da es sich um einen mutmaßlich antisemitischen Brandanschlag handelt, hat der Polizeiliche Staatschutz die Ermittlungen übernommen.

Erst Mitte August brannte die von Konrad Kutt gegründete Bücherbox vor dem S-Bahnhof Grunewald infolge eines antisemitischen Anschlags aus. In der umfunktionierten Telefonzelle lag wegen der Nähe zum Deportations-Mahnmal „Gleis 17“ vor allem Literatur über die Judenverfolgung in der Nazizeit zur kostenfreien Lektüre aus.