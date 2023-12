Anwohner bemerkte Taschenlampenlicht Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher in Berlin-Charlottenburg fest

Dank eines aufmerksamen Anwohners hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf festnehmen können. Dies teilte die Berliner Polizei am Sonntag mit. Bei den 30- und 34-jährigen Tatverdächtigen wurden Tatwerkzeug und Diebesgut sichergestellt.

Demnach hatte ein Zeuge am frühen Sonntag an einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Pestalozzistraße verdächtige Geräusche vernommen und Taschenlampenlicht gesehen. Als die Einsatzkräfte gegen 4.30 Uhr am Tatort eintrafen, liefen ihnen die beiden mutmaßlichen Einbrecher entgegen. Der Ältere konnte direkt am Hauseingang festgenommen werden. Den davonrennenden Jüngeren fassten die Beamten kurz darauf unweit des Tatortes.

Unter den sichergestellten Gegenständen, welche die Tatverdächtigen bei sich trugen, war unter anderem ein Umschlag mit Geld, das die Männer kurz zuvor aus einem Café in der Bleibtreustraße gestohlen haben sollen. Auch dort war eingebrochen worden. Beide Männer kamen zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. (Tsp)