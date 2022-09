Ärger um Lehrerzulage und Altersgrenze Giffey verschiebt Chefgespräch – Quereinsteiger fühlen sich „betrogen“

Anders als geplant hat am Rande der Senatssitzung am Dienstag noch kein „Chefgespräch“ zur Altersgrenze für die Verbeamtung der Berliner Lehrkräfte stattgefunden. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) begründete dies damit, dass „wir uns so lange mit der Investitionsplanung und dem Entlastungspaket beschäftigt haben“. Das „interne Gespräch“ mit Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) und Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) werde aber „zeitnah“ folgen.

