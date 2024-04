Arktis-Luft vermiest die Obsternte Nach dem Kälteeinbruch geht es wieder aufwärts in Berlin und Brandenburg

Zwei Wochen ist es her, dass das Thermometer in Berlin auf 26,9 Grad stieg und damit so hoch wie nie zuvor in einer ersten Aprilhälfte. Entsprechend kräftig legte die Natur gleich nach dem vorangegangenen, ebenfalls extrem milden Winter los – und wurde nun vom Frost kalt erwischt. Berlin erwachte am Montagmorgen aus einer minus zwei bis drei Grad kalten Nacht; in Brandenburg war es teils noch ein Grad kälter. Nun warten Mensch und Tier, dass es endlich wieder wärmer wird.