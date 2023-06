Arm zwischen Tür und Straßenbahn eingeklemmt : Vierjähriges Kind beim Aussteigen aus Berliner Tram verletzt

Als ein Vater mit seinem Kind am Samstag aus einer Tram in Neu-Hohenschönhausen aussteigen wollte, klemmte sich dessen Arm an der Tür ein. Der Fahrer soll das nicht gemerkt haben.