Art-Dinner für den guten Zweck Bürgerstiftung sammelt 225.000 Euro für Berliner Kinder

Beim Art-Dinner der Bürgerstiftung zeigt sich die Berliner Gesellschaft von ihrer besten Seite: Engagiert, tatkräftig und mitfühlend. In diesem Frühjahr kamen, wie die Stiftung jetzt offiziell bekannt gab, dabei an einem Abend 225.000 Euro zusammen. Davon werden viele Berliner Kinder profitieren, denen nicht so einfach alle Möglichkeiten offenstehen.

Kilian Jay von Seldeneck hatte als Auktionator eine attraktive Kollektion von Kunstwerken und immateriellen Erlebnissen unter die Dinner-Gäste zu bringen. Gespendet hatten unter anderem Matthias Koeppel, Helge Leiberg, Mia Florentine Weiss, Norbert Bisky und Nikolai Makarov.

Ein Werk von Thomas Florschuetz brachte 18.000 Euro ein. Herrmann Parzinger steuert eine private Führung durch das Humboldt-Forum bei und Wolfgang Thierse, Schirmherr der Bürgerstiftung, einen privaten Vortrag. So war es ursprünglich geplant. Spontan verdoppelte er sein Angebot auf zwei Vorträge, die für stolze 50.000 Euro unter den Hammer kamen.

Darüber freuen sich 10.000 Kinder

Umringt wie immer war Ehrenbürgerin Margot Friedländer. Stiftungsratsmitglied Ursula Raue und der Staatssekretär für gesellschaftlichen Zusammenhalt Oliver Friederici stimmten die Gäste auf den Abend ein.

Für die Vorstandsvorsitzende Andrea Grebe war es das erste Art-Dinner als Gastgeberin. Ein Abendessen mit ihr für 24 Personen in der Villa der Weberbank ließ sie zum Einstand versteigern. Es brachte 22.000 Euro ein.

Sie konnte unter anderem ihre Vorgängerinnen Heike von Joest und Vera Gäde-Butzlaff begrüßen, außerdem KPM-Besitzer Jörg Woltmann, den Galeristen Marcus Deschler, der frühere Staatssekretär André Schmitz und den ehemaligen Regierenden Bürgermeister Michael Müller.

Mit ihrer Arbeit erreicht die Stiftung 10.000 Kinder in der Stadt, seit einiger Zeit und zunehmend aber auch ältere Menschen. Insgesamt nahmen unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner 400 Menschen teil an dem gleichzeitig wohltätigen wie glanzvollen Abend im Westhafen.