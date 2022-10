Ärzte sollen Lage in Krankenhäusern schildern Giffey will den Maskenstreit im Berliner Senat mit einer Expertenanhörung lösen

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will den politischen Streit um eine Maskenpflicht in Innenräumen mit einer Experten-Anhörung bei der nächsten Senatssitzung lösen. Am kommenden Dienstag sollen Vertreter der beiden städtischen Klinikkonzerne Charité und Vivantes über die Lage in den Krankenhäusern berichten und die Lage einschätzen. Das teilte Senatssprecherin Lisa Frerichs am Freitag mit. Auf die Anhörung hat sich Giffey dem Vernehmen nach mit ihren Stellvertretern Bettina Jarasch (Grüne) und Klaus Lederer (Linke) geeinigt.

