Tagesspiegel Plus Ärztin an Berliner Charité berät Mütter : Abstillen bei der Rückkehr in den Beruf? „Das ist ein Irrglaube“

Wenn die Mutter wieder anfängt zu arbeiten, ist in Deutschland oft Schluss mit dem Stillen. Das muss nicht sein, sagt Neonatologin Monika Berns.