„Aschenputtel sollte kein ,Opfer‘ mehr sein“ Ein Berliner Vater erzählt Märchen neu

Herr Kalinski, Sie schreiben alte Märchen um. Ihr erstes Buch war Schneewittchen. Wie kam es dazu?

Vor etwa zwei Jahren war meine damals fünfjährige Tochter so sehr beschäftigt mit ihrem Aussehen, was sie anziehen sollte. Ich war davon etwas frustriert, dass das Thema so früh im Fokus stand, und wollte daran etwas ändern. Zur gleichen Zeit haben wir öfter Schneewittchen vorgelesen. Ich habe dann zum Spaß erstmal ein Wort geändert – und „mutig“ statt „schön“ vorgelesen: „Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Mutigste im ganzen Land.“

Meine Tochter fand das witzig und begann nachzudenken – auch darüber, dass ja nicht immer alles so richtig sein muss, wie es in einem Buch steht. So hat alles angefangen. Zusammen mit einem Freund aus London, Iain Botterill, der Lehrer ist, habe ich dann das Märchen umgeschrieben.

Wie kam das an?

Wir haben gemerkt, dass viele Eltern so ein Buch gesucht haben. Viele lesen ihren Kindern keine Märchen mehr vor oder ändern selbst vieles um. Die meisten Prinzessinnen in den Märchen sind unglaublich passiv! Ich habe dann gesagt: Lasst uns doch eine Serie daraus machen, mit dem Grundprinzip: Wir lassen die Geschichten möglichst weitestgehend so, wie man sie kennt. Sie sind ja Kulturgut. „Spieglein, Spieglein an der Wand…“ - jeder auf der Straße kann den Satz zu Ende sprechen.

Aber wir spielen mit Elementen, um sie zeitgemäßer zu machen. Und wir überholen sie visuell komplett. Wie die Charaktere in älteren Büchern gemalt sind, ist ja auch oft problematisch – wie Supermodels mit perfektem Haar und Make up. Und es fehlt die Vielfalt, unterschiedliche Hautfarben zum Beispiel. Wir lassen die Geschichten aber weiter märchenhaft. Meine Kinder sind jetzt acht und sechs, ich habe vieles in die Geschichten eingebaut, was auf dem basiert, was sie so bewegt.

Stephan Kalinski lebt in Friedrichshain, ist Vater von zwei Kindern (sechs und acht). Er hat BWL studiert und meist in dem Bereich gearbeitet. © privat

Jetzt haben Sie Aschenputtel umgeschrieben. Was ist in Ihrer Version anders als im Original?

Es hat zwei Jahre gedauert, das zu schreiben, vor allem weil es zwei bekannte Versionen gibt, die der Gebrüder Grimm und die Disney-Version – und jede hat ihre ikonischen Momente, die man berücksichtigen muss. Bei den Grimms gibt es keine gläserne Kutsche, dafür wird der Stiefschwester die Ferse abgehackt.

Zum einen war uns wichtig, dass Aschenputtel kein „Opfer“ mehr sein sollte. Wir wollten, dass sie das Problem selbst löst, sich selbst hilft. Der zweite Punkt ist das Familienbild. In vielen alten Märchen kämpfen Frauen gegen Frauen. Wir wollten eine Familie zeigen, die hilft und unterstützt. In den meisten Märchen sind alle Charaktere die den Titel „Stief“ tragen negativ besetzt. Bei uns gibt es eine positiv besetzte Stiefmutter und Stiefbrüder.

Aber dann fällt ja der Ursprungskonflikt weg?

Jetzt ist eine außenstehende Person der Bösewicht, ein Herzog. Aschenputtel muss bei ihm arbeiten und er nutzt seine Macht und Position aus, um sie klein zu machen.

Wie hilft sie sich selbst?

Sie erkennt, dass sie den Herzog nicht braucht, gibt ihm Kontra: „Ich habe meine Aufgaben erfüllt, ich darf zum Ball gehen.“ Sie steht für sich ein. Das dritte Element, das wir zeigen wollten: Die verschiedenen Formen der Liebe. Die Liebe zu sich selbst etwa. Und Aschenputtel verliebt sich in eine Prinzessin. Das alles zusammen klingt nach sehr viel Veränderung – aber wir bleiben trotzdem sehr nah an der Originalgeschichte. Es geht noch immer um Liebe auf den ersten Blick. Für meine Kinder ist es das normalste der Welt, dass sich die Prinzessin in eine andere Frau verliebt.

Das Buch Weitere Informationen und Bestellung von „Aschenputtel“ von Stephan Kalinski, Claudia Piras und Iain Botterill gibt es hier .

Sie leben in Friedrichshain, oder?

Ja genau.

Das könnte in anderen Bezirken Berlins anders sein, oder?

Stimmt.

Mit drei Haselnüsse für Aschenbrödel gab es ja schon eine "moderne" Version, in der Aschenputtel kein armes „Opfer“ ist und ihre Zukunft selbst in die Hand nimmt. Haben Sie sich an dem Film orientiert?

Den Film finde ich auch toll, aber es gibt diese Geschichte eben nicht in Buchform. Und nicht in englischsprachigen Ländern. Wir drucken auf Deutsch und Englisch.

Lesen sie ihren Kindern Pippi Langstrumpf vor? Viele tun das nicht mehr, weil die Idee, dass ein Weißer auf einer Insel in der Südsee angespült wird und dort einfach so König wird, nicht mehr zeitgemäß ist.

Ich habe es vorgelesen, aber die ganze Südseereise haben wir weggelassen.

Welches Kinderbuch, das Sie als Erwachsener (wieder-)gesehen haben, hat Sie am meisten geschockt?

Babar der Elefant – das habe ich als Kind geliebt, es als Erwachsener neu gekauft und dann meinen Kindern nie vorgelesen. Eijeijeijei!

Darin geht es auch um positiv besetzen Kolonialismus. Viele Eltern sagen, sie lesen solche Geschichten vor und reden dann mit ihren Kindern darüber. Was meinen Sie dazu?

Es ist schwer, Kindern den geschichtlichen Zusammenhang zu vermitteln, dass heute vieles anders ist als früher. Wir lesen eher Neuerscheinungen, meine Freundin ist Psychologin und sucht oft Bücher aus, etwa zum Thema „Umgang mit Wut“ oder wie man Probleme nicht mit sich herumträgt. Die Kinder mochten gern eins, wo der Papa eine Dragqueen ist.

Schneeewittchen und Aschenputtel sind bei Ihnen starke Mädchen. Gibt es schon genügend Geschichten über starke, moderne Mädchen?

Es gibt zum Glück immer mehr solche Geschichten. Die Buchreihe „Goodnight Stories for Rebel Girls“ hat da etwas angestoßen. Selbst Disney hat gemerkt, dass es auch finanziell etwas bringt, die Geschichten anzupassen.

Viele Verlage bieten Geschichten „für Jungs“ und „für Mädchen“ an – was halten Sie davon?

Warum muss man das unterscheiden? Ich weiß nicht, ob man so etwas braucht. Wir würden eher Bücher über bestimmte Themen kaufen, mein Sohn liest gerade am liebsten über Dinosaurier. Leider gibt es wenige klassische Märchen, in denen Jungen im Mittelpunkt stehen. Da wollen wir auch bald etwas machen. Vielleicht wollen wir „Des Kaisers neue Kleider“ mit einem Jungen im Mittelpunkt neu erzählen

Wie oft wurde Ihr erstes Buch, Schneewittchen, verkauft?

Etwa 6500 Mal. Es wurde in acht Sprachen gedruckt, ist schon in zwölf übersetzt, darunter koreanisch, arabisch und kroatisch. Wir sind immer am Wochenende auf Berliner Märkten, auf dem Boxhagener Platz und im Mauerpark – da bekommen wir sehr viel Feedback und unglaublich viele Nachfragen nach anderen Sprachen.

Die Versionen auf Spanisch, Türkisch, Italienisch, Französisch lassen sich super in Berlin verkaufen. Das zweite Buch haben wir über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert, das hat gut funktioniert. Unsere Idee scheint den Zahn der Zeit zu treffen, wir wollen das ausbauen. Zehn Märchen stehen schon auf unserer Liste. Das nächste wird höchstwahrscheinlich die kleine Meerjungfrau. Die Idee ist, die Themen Klimawandel und Umweltverschmutzung mit einzubauen.

Wie oft lesen Sie Ihren Kindern vor?

Jeden Abend zum Schlafengehen. Immer abwechselnd, einen Tag ich, einen Tag meine Freundin. Die Große, sie ist jetzt acht, möchte allerdings manchmal schon lieber selbst lesen.

Was meinen Sie, lesen die meisten Eltern oft genug vor?

Deutschland ist glaube ich noch ein Leseland, zumindest im Vergleich zu anderen Ländern.

