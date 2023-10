Attacke in Berlin-Friedrichshain Taxifahrer beraubt, geschlagen und mit Messer bedroht

In Berlin-Friedrichshain haben Polizeieinsatzkräfte in der vergangenen Nacht einen 28-jährigen Mann festgenommen. Er war zuvor an einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem Taxifahrer beteiligt. Nach den vorliegenden Informationen soll der Verdächtige gegen 2.15 Uhr am Frankfurter Tor dem Fahrer eines Taxis einen Teil seiner Einnahmen entwendet haben.

Als der Fahrer das Geld zurückforderte, soll der 28-Jährige ihm zuerst einen gezielten Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. Anschließend habe er laut Angaben der Polizei ein Messer gezogen und zweimal in Richtung des 59-jährigen Fahrers gestochen. Danach habe der Angreifer weiteres Wechselgeld an sich genommen und sei in Richtung Warschauer Straße geflüchtet.

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 51 nahmen den Verdächtigen kurze Zeit später fest. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen, erkennungsdienstlich behandelt und einer Blutentnahme unterzogen. Ein Richter wird über die mögliche Verhängung eines Haftbefehls entscheiden. (Tsp)