Attacke in Berlin-Neukölln Maskierte Personen stürmen Bar und greifen Gäste an

Am Samstagabend hat eine Gruppe von etwa zehn maskierten Personen eine Bar in der Karl-Marx-Straße in Berlin-Neukölln gestürmt. Dort attackierte sie mehrere Barbesucher mit Holz- und Eisenstangen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Nach ersten Erkenntnissen betraten die Unbekannten gegen 23 Uhr die Bar. Später schlugen auf die Gäste ein. Auch das Mobiliar der Bar wurde von den Angreifern beschädigt. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung, bevor die Polizei eintraf.

Ein 18-jähriger Mann erlitt bei der Attacke eine Platzwunde am Kopf. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zusätzlich wurden ihm sein Portemonnaie sowie ein Mobiltelefon gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs. (Tsp)