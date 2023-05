Attacke mit Baseballschläger Unbekannte greifen Gäste eines Lokals in Berlin an

Gäste eines Lokals in Berlin-Neukölln sind von Unbekannten angegriffen und vier von ihnen verletzt worden. Ein Angreifer soll dafür einen Baseballschläger benutzt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Laut Zeugenaussagen war es Samstagnacht vor dem Lokal am Karl-Marx-Platz zu einem Streit zwischen Gästen und zwei Frauen gekommen.

Besucher des Lokals hatten die 25-jährige Fahrerin eines Autos und eine 20-jährige Begleiterin gebeten, wegen Lärms und der Abgase den laufenden Motor abzustellen. Die Fahrerin habe den Gästen stattdessen mit Stress gedroht, wie es weiter hieß. Wenig später soll vor dem Lokal ein weiteres Auto mit mehreren Personen angehalten haben, die ausgestiegen und Gäste attackiert und geschlagen haben sollen, unter anderem mit einem Baseballschläger.

Im Anschluss sollen die Angreifer mit ihrem Fahrzeug geflohen sein. Vier Männer im Alter zwischen 58 und 61 Jahren erlitten durch die Attacke Verletzungen am Kopf. Drei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (dpa)