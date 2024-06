Auch achtjähriger Neffe verletzt Mann attackiert Bruder in Berlin-Reinickendorf mit Messer – Not-OP

Ein 52-Jähriger soll seinen Bruder am Freitagabend in Berlin-Reinickendorf erheblich mit einem Messer verletzt haben. Der 32-Jährige musste im Krankenhaus notoperiert werden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Sonnabend mit.

Den Angaben zufolge hatten die Brüder gegen 20 Uhr zunächst vor einem Restaurant in der Ruppiner Chaussee gestritten. Dann soll der 52-Jährige ein Messer gezogen und seinen jüngeren Bruder damit erheblich am Rumpf, an den Beinen sowie an einem Arm verletzt haben. Beim Versuch, zu schlichten, erlitt auch der achtjährige Sohn des 32-Jährigen eine Schnittverletzung am Finger.

Vater und Sohn wurden ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Der 52-Jährige wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)