Auch Brennpunktkieze von Absagen betroffen Berliner Senat lehnt über 100 Kitaprojekte ab

Eines steht fest: Wenn Berlin seine selbst gesteckten Ausbaupläne für die Kitas verfehlt, liegt das nicht am mangelnden Willen der freien Träger, sondern am fehlenden Geld. Selbst in unterversorgten Regionen wurden massenhaft Projekte durch die Senatsverwaltung für Jugend abgelehnt. Dies belegen die noch unveröffentlichten Antworten von Jugend-Staatssekretär Aziz Bozkurt (SPD) auf eine Anfrage der CDU-Fraktion.

Demnach wurde für 2022/23 fast jeder zweite Ausbauantrag abschlägig beschieden, weitere wurden zurückgezogen oder vertagt. Somit werden von 245 eingereichten Projekten mit über 19.000 Betreuungsplätzen letztlich nur 102 mit 7100 Plätzen umgesetzt, obwohl zehn von zwölf Bezirken die Betreuungsquote verfehlen, die der Senat als Ziel verfolgt.

Diese vier Bezirke stehen am schlechtesten da

Diese anvisierte Quote liegt bei 95 Prozent der drei- bis sechsjährigen Kinder. Damit sie sich gut entwickeln und letztlich auch einen gelingenden Schulstart haben, sollen sie möglichst flächendeckend eine Kita oder Tagesmutter besuchen, weshalb der Senat die angebotene Platzzahl bis 2025 von 182.000 auf 200.600 steigern will.

Dies besagt der Kita-Entwicklungsplan, wobei die Zuzüge aus der Ukraine noch nicht einmal berücksichtigt sind. Die größte Diskrepanz gibt es in Spandau, wo nur 85 Prozent der Kinder betreut werden, gefolgt von Reinickendorf (90 Prozent), Marzahn-Hellersdorf (91,2 Prozent) und Treptow-Köpenick (91,6 Prozent).

Diese Bezirke wurden daher bei der jüngsten Förderrunde überproportional bedacht, wie Bozkurt Ende August bekannt gab: Spandau etwa bekam 9,8 Millionen Euro und damit fast 20 Prozent der gesamten Fördermittel, auch Treptow-Köpenick und Reinickendorf lagen weit vorn.

Ablehnungsgründe werden nicht erhoben

Hingegen bekam Marzahn-Hellersdorf nur 4,9 Millionen Euro und damit kaum mehr Geld als Mitte, das überproportional mit Plätzen versorgt ist. Überraschend auch: Friedrichshain-Kreuzberg erhielt immerhin noch 3,6 Millionen Euro, obwohl der Bezirk die höchste aller Betreuungsquoten aufweist (97,4 Prozent).

Angesichts solcher Ergebnisse wollten die CDU-Abgeordneten Katharina Günther-Wünsch und Roman Simon wissen, wie die Förderentscheidungen zustandekommen. Bozkurt schreibt dazu, dass „eine Datenerhebung über die Ablehnungsgründe nicht geführt wird“. Im Übrigen seien die Gründe, warum Projektmaßnahmen nicht realisiert werden könnten, „vielfältig“. Dazu zählten etwa baurechtliche und planerische Aspekte.

125 neue Plätze können hier somit erst einmal nicht entstehen, obwohl es vor Ort derzeit keinerlei Platzreserven gibt und ein steigender Bedarf prognostiziert wird. Stefan Spieker

Günther-Wünsch reicht diese Antwort nicht. Sie kritisierte im Gespräch mit dem Tagesspiegel eine „intransparente Verfahrensweise“, aber auch „enorme Bürokratie“. Beides führe „zu Unmut und Unverständnis seitens der Träger“, die doch seit Jahren den entscheidenden Beitrag für den Kitaausbau leisteten.

Die CDU-Bildungsexpertin wies dabei noch auf ein weiteres Ergebnis ihrer Anfrage hin. Demnach stammten 2021 nur zwei von 227 Anträgen von Kita-Eigenbetrieben, also von öffentlicher Seite, 2022 waren es sieben von 245. Somit lasse sich „klar erkennen, wer den Betreuungsauftrag und den Auftrag für frühkindliche Bildung übernimmt“.

Projekt in sozial besonders belastetem Quartier abgelehnt

Berlin müsse sich zudem fragen, „was ihm frühkindliche Bildung und Bildungsgerechtigkeit wert ist“, wenn selbst in der Brennpunktregion Marzahn-Hellersdorfs massenhaft Projekte abgelehnt würden. Zu den abgelehnten Projekten gehört auch eine Kita mit 125 Plätzen, die der Träger Fröbel jahrelang geplant hatte.

Bereits für 2021 hatte er eine Absage bekommen und nun erneut. Dies allerdings kam nicht nur für Geschäftsführer Stefan Spieker überraschend, denn das von Fröbel in Erbbaupacht erworbene Grundstück liegt in Hellersdorf-Nord, einer Region mit größtem Nachholbedarf. Zudem ist das Quartier sozial besonders belastet, in direkter Nachbarschaft liegt die Kindereinrichtung „Arche“. Fröbel hatte denn auch ein besonderes Kinderschutzkonzept für den Standort eingereicht.

„Wir sind überrascht, weil das Projekt einen hohen Stellenwert im Bezirk hatte. 125 neue Plätze können hier somit erst einmal nicht entstehen, obwohl es vor Ort derzeit keinerlei Platzreserven gibt und ein steigender Bedarf prognostiziert wird“, bedauert Spieker.

Begründung der Jugendverwaltung steht noch aus

Leider laufe der Vertrag für das Baugrundstück demnächst aus. Fröbel wolle „jetzt alles daran setzen, ihn noch einmal zu verlängern – damit dieser Standort für neue Kitaplätze nicht unwiderruflich verloren geht.“ Was den Träger zusätzlich irritierte: Die Jugendverwaltung hält es noch nicht einmal für nötig, die Antragsunterlagen per Post zurückzuschicken, sondern bat den Träger darum, die Papiere selbst abzuholen.

Auf die Frage des Tagesspiegel, warum das Projekt ausgerechnet an diesem Standort abgelehnt wurde, was stattdessen gebaut werde, und warum die Wertschätzung für einen solchen Träger derart gering sei, dass nicht einmal die Rücksendung der Unterlagen für nötig befunden werde, lautete am Dienstag die Antwort: Der „komplexe Vorgang“ werde derzeit „noch im Einzelfall nachvollzogen“. Eine abschließende Stellungnahme könne deshalb erst in den nächsten Tagen erfolgen.

