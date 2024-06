Auch mit der U1 zum Olympia-Stadion Berliner S-Bahn und BVG weiten für die Fußball-EM Angebot aus

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die S-Bahn weiten für die Fußball-Europameisterschaft ihr Angebot aus. Am Donnerstag stellten beide Unternehmen ihr Programm vor, wie der Ansturm der Fußballfans bewältigt werden soll.

Die S-Bahn wird ihr Zugangebot zum Stadion zu den sechs Spielen in Berlin verdreifachen, es fahren dann sechs Züge in 20 Minuten, normal sind zwei Züge. Die BVG wird an Berliner Spieltagen sogar das Liniennetz der U-Bahn ändern: Für die An- und Abreise zum Stadion fährt die U1 von nachmittags bis in den Abend zwischen Warschauer Straße und Olympia-Stadion.

Da die U2 alle fünf Minuten bis Olympia-Stadion fährt, ergibt sich ein für Berliner Verhältnisse sehr dichter Takt: Nach Angaben der BVG werden zwischen Wittenbergplatz und Olympia-Stadion 18 Züge pro Stunde und Richtung unterwegs sein. Die U1 zwischen Wittenbergplatz und Uhlandstraße wird in dieser Zeit eingestellt, Fahrgäste auf dem Ku’damm müssen auf die Busse der Linien M19 und M29 ausweichen. Auch die U-Bahn-Linie 5 wird an Spieltagen deutlich länger als üblich im dichten Takt unterwegs sein. Der Fünf-Minuten-Takt wird bis Betriebsschluss angeboten zwischen Hauptbahnhof und Frankfurter Allee.

Neue Jelbi-Standorte rund um die Fanmeile

Rund um die Fanmeile zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor hat die BVG 13 Jelbi-Punkte aufgebaut, an denen Räder und E-Roller ausgeliehen werden können. Im Bezirk Mitte gibt es dann mehr als 100 Standorte der BVG-Mobilitätsplattform. Rund die Hälfte ist schon eingerichtet, teilte die BVG mit. Um die Fanmeile werden Patrouillen der Sharing-Anbieter unterwegs sein, um ein ordentliches Abstellen der Fahrzeuge zu sichern.

Das Liniennetz, EM-vereinfacht. © BVG

Seit Monaten hat sich Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen auf das Sportereignis vorbereitet, zusammen mit der S-Bahn, die am Stadion die größte Station Berlins hat, mit fünf Bahnsteigen. Beide Unternehmen haben einen vereinfachten Netzplan entworfen, der auswärtigen Fans die Orientierung erleichtern soll.

BVG-Chef Henrik Falk bat um Verständnis, falls es bei An- oder Abreise voll werden sollte. Trotz des dichten Takts werde es erfahrungsgemäß vorkommen, dass der denkmalgeschützte U-Bahnhof Olympia-Stadion zeitweise wegen Überfüllung geschlossen ist. Auf dem Vorplatz wird es dann mehrsprachige Durchsagen geben, Personal ist im Einsatz. Damit „niemand die Geduld verliert“, wird ein DJ die Fans unterhalten; die BVG nennt das „Crowdmanagement“. Dieses Konzept hatte die BVG beim DFB-Pokalfinale im Mai getestet.

Als nette Geste haben BVG-Mitarbeiter aus vielen Ländern Fahrgastinformationen in den Sprachen der beteiligten Mannschaften auf Band gesprochen. Diese werden an den Spieltagen vor allem entlang der U1 und U2 zu hören sein.

S-Bahn schickt mehr Züge auf die Stadtbahn

Die S-Bahn weitet ihr Angebot noch mehr aus als die BVG. Neben der Verdreifachung der Zugzahl auf der Stadtbahn zum Stadion fahren auch auf den Nord-Süd-Strecken mehr Züge: Bei späten Spielen werden zur Abreise zwischen 23 und 2 Uhr zusätzliche Züge auf der S1 zwischen Gesundbrunnen und Schöneberg sowie auf der S5 zwischen Westkreuz und Mahlsdorf eingesetzt. Während des gesamten Turniers fahren die Züge im Innenstadtbereich auch im Abendverkehr und am Wochenende mit längeren Zügen.

Auf der Strecke zum Stadion können nach Berechnung der S-Bahn pro Stunde 21.600 Personen in/aus Richtung Innenstadt und 7200 in/aus Richtung Spandau an- und abreisen. Auf dieser Strecke fahren durchgängig Züge in maximaler Länge von acht Wagen.

An Spieltagen im Olympiastadion sowie bei Veranstaltungen auf der Fanzone am Brandenburger Tor beginnen der Nachtverkehr im 30-Minutentakt in den Nächten zu Sonnabend und Sonntag sowie die Betriebspause unter der Woche eine Stunde später. Somit besteht auf allen Linien abends ein 20-Minuten-Takt bis ca. 2 Uhr, am Finaltag bis ca. 2.30 Uhr. „Mit mehr und längeren Zügen sorgen wir dafür, dass unsere Gäste aus ganz Europa mit der S-Bahn zuverlässig zu den Spielen ins Olympiastadion und zum Fanfest am Brandenburger Tor kommen“, teilte S-Bahnchef Peter Buchner am Donnerstag mit.

An den Bahnhöfen, insbesondere am Berliner Hauptbahnhof, will die Bahn zudem personell aufstocken. Insgesamt rund 50 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dort Fans und Besuchern bei der Orientierung am Bahnhof behilflich sein. Die Deutsche Bahn hatte am Mittwoch angekündigt, wie sie ihr Angebot im Fernverkehr aufstockt.

In Berlin werden während der EM insgesamt sechs Partien ausgetragen, darunter auch das Finale. Die Stadt hat auf der Straße des 17. Juni eine Fanmeile eingerichtet, auf der insbesondere die Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen werden.