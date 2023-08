Auch neue Omikron-Variante gemessen Im Berliner Abwasser haben sich die Coronawerte verdoppelt

Gegen Ende dieses Sommers erinnert in Berlin kaum etwas an die Einschränkungen der Coronazeit. Eher im Verborgenen zieht das Virus mit zahlreichen Varianten seine Kreise in der Berliner Bevölkerung. Sorgen vor einer Überlastung des Gesundheitssystems löst Covid aktuell nicht mehr aus. Wie ist es da zu bewerten, dass beim Berliner Abwassermonitoring seit Anfang Juli bis Mitte August ungefähr eine Verdopplung der Anzahl an Erbsubstanz des Coronavirus festgestellt wurde?