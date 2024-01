Auf der Flucht vor der Polizei Autodiebe in Berlin-Schmargendorf rammen sich den Weg frei

In Berlin-Schmargendorf ist es am Samstagabend zu einer Verfolgungsjagd zwischen Polizisten und Autodieben gekommen. Die unerkannt gebliebenen Diebe rammten sich dabei offenbar mit dem gestohlenen Fahrzeug einen Fluchtweg durch parkende Autos frei, auch Einsatzfahrzeuge der Polizei wurden beschädigt. Das gab die Behörde am Sonntagnachmittag bekannt.

Zivilpolizistinnen und -polizisten sollen den Behördenangaben zufolge gegen 18.15 Uhr am Flinsberger Platz Personen festgestellt haben, die einen geparkten Mercedes gestohlen haben. Die mutmaßlichen Täter seien dann mit dem gestohlenen Fahrzeug Richtung Hohenzollerndamm geflüchtet.

Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug an der Ecke Hohenzollerndamm Cunostraße anhalten wollten, fuhr das flüchtende Fahrzeug auf die Polizisten zu, beschädigte mehrere Polizeiautos und raste davon. Dabei wurden weitere Fahrzeuge beschädigt. Ein Polizist gab einen Warnschuss ab. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen sei den mutmaßlichen Tätern die Flucht gelungen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)