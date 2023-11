Auf der Landsberger Allee 80-jähriger Fußgänger stirbt nach Unfall mit Auto in Berlin-Marzahn – Polizei sucht Zeugen

Nach dem Tod eines 80-Jährigen nach einem Verkehrsunfall sucht die Berliner Polizei Zeugen. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, sollen sich Menschen, die den Unfall am Samstag, 28. Oktober, beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, melden.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) in der Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin-Adlershof unter der Rufnummer (030) 4664-372301 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Der 80-jährige Fußgänger war bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei überquerte der Mann am Samstag, 28. Oktober, die Landsberger Allee an einem Fußgängerüberweg, obwohl die Ampel Rot zeigte.

Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das von einem 53-Jährigen gesteuert wurde und Grün hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 80-Jährige auf die Motorhaube des Autos, über die Windschutzscheibe und das Fahrzeugdach auf die Straße geschleudert.

Mehrere Passanten leisteten laut Polizei erste Hilfe, ehe alarmierte Rettungskräfte eintrafen und den lebensbedrohlich verletzten Mann in ein Krankenhaus brachten. Dort starb er kurze Zeit später. Der 53-jährige Autofahrer blieb unverletzt. (dpa)