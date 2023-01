Auf Russisch beleidigt und geschlagen Ukrainerinnen am Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz angegriffen

In einer Berliner U-Bahn sowie am Bahnhof Alexanderplatz haben am Samstagnachmittag drei Männer zwei Ukrainerinnen beleidigt und geschlagen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Den Angaben nach waren alle fünf Beteiligten gegen 14.30 Uhr in einer U-Bahn der Linie U8 in Richtung Hermannstraße unterwegs. Im selben Waggon wie die 24 und 25 Jahre alten Ukrainerinnen befanden sich demnach auch die drei Männer, die sich in russischer Sprache miteinander unterhielten. Als die Männer die Frauen bemerkten, sollen sie diese wiederholt mit russischen Schimpfwörtern beleidigt haben.

Nachdem die Frauen am Alexanderplatz in Mitte aus der U-Bahn ausgestiegen waren, seien die Männer ihnen gefolgt, hieß es. Einer der drei habe dann der 24-Jährigen in die Haare gegriffen und ihr gegen den Kopf geschlagen. Nach Einschreiten eines Zeugen flüchtete die Männergruppe schließlich in unbekannte Richtung.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung übernommen. (Tsp)

