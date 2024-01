Tagesspiegel Plus Aufregung über Windrad-Studie : Anlagen in Berliner Wäldern? „Kommt für uns nicht infrage“

Eine Untersuchung zu Windrad-Flächen in Berlin führt zu Aufregung bei den Bezirken. Spandau will keine Anlagen in seinen Forsten. Pankow hingegen zeigt sich offen.