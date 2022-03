Die Klimabewegung „Fridays for Future“ ruft für Freitag zum zehnten globalen Klimastreik auf. Er steht unter dem Motto „#PeopleNotProfit“. Geplant sind Demonstrationen für mehr Klimaschutz in zahlreichen Städten.

Auch in Berlin wollen Demonstranten auf die Straße gehen. Es seien 10.000 Teilnehmer angemeldet worden, teilte die Polizei mit. Man könne noch nicht abschätzen, wie viele Menschen tatsächlich kommen, sagte eine Sprecherin von Fridays for Future am Donnerstag.

Demnach startet die Demonstration um 12.00 Uhr im Invalidenpark, der sich zwischen Wirtschafts- und Klimaschutzministerium sowie Verkehrsministerium in der Nähe des Hauptbahnhofs befindet. Nach einem rund halbstündigen Programm wollen die Aktivisten durch Berlin-Mitte zum Brandenburger Tor ziehen. Dort sei dann eine Kundgebung mit verschiedenen Rednern und Musik geplant. Auch die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hatte sich auf Instagram für die Demonstration in Berlin angekündigt.

Bei dem Klimastreik am Freitag wollen nach Angaben von Fridays for Future Menschen überall auf der Welt für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstrieren - von Taiwan über Nigeria bis nach Australien. Allein in Deutschland seien Aktionen an 240 Orten geplant.

Auch wenn in Deutschland mittlerweile eine neue Koalition regiere, hätten sich die Forderungen der Klimaschutzbewegung nicht geändert, heißt es in dem Aufruf: „Wir kämpfen für ein konsequentes Einhalten der 1,5-Grad-Grenze und somit für die Bewahrung einer lebenswerten Zukunft der heutigen und vor allem der künftigen Generationen.“

Zu der Demonstration riefen neben zahlreichen Organisationen auch der evangelische Bischof Christian Stäblein und der katholische Weihbischof Matthias Heinrich auf.

Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg haben Sprecherinnen und Sprecher von „Fridays for Future“ wiederholt einen schnelleren Ausstieg aus den fossilen Energien und den „Einstieg in die Erneuerbaren“ gefordert. (dpa/epd/Tsp)