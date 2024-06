Aufstehen und Hymne schmettern So verfolgt Berlins ukrainische Community die Fußball-EM

In der Ukraine ist Fußball die Sportart Nummer eins. Vor dem Krieg gab es Amateurmannschaften in Unternehmen, Universitäten und in den Höfen von Hochhäusern. Die Fußballspiele der Profi-Teams füllten die Stadien. Der größte Erfolg der ukrainischen Clubs ist der UEFA-Pokal, den Shakhtar Donetsk 2009 gewann. Die ukrainische Nationalmannschaft erreichte bei der Weltmeisterschaft 2006 das Viertelfinale.