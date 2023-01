Auftritt im November Madonna spielt Zusatzkonzert in Berlin

US-Popstar Madonna (64) schiebt im November Doppelschichten in Berlin und im Rheinland: Die Sängerin („Like a Virgin“) hat je ein weiteres Konzert in der Hauptstadt und in Köln angekündigt.

Das Konzert in Berlin soll am 29. November in der Mercedes-Benz Arena stattfinden - einen Tag nach der ohnehin geplanten Show an selber Stelle. Grund sei die große Nachfrage nach Tickets gewesen, teilte der Veranstalter am Montag mit.

Das Zusatzkonzert in Köln soll am 16. November stattfinden, ebenfalls einen Tag nach der geplanten Show in der Lanxess Arena.

Madonna geht von Sommer an mit vielen ihrer größten Hits auf eine Welttournee.

Die „Queen of Pop“ hat eine ganze Reihe ikonischer Popsongs im Repertoire - von „Like a Virgin“ über „Material Girl“ bis „La Isla Bonita“ oder „Frozen“. (dpa)

Zur Startseite