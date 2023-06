Aus Bayern nach Berlin Deutscher Lehrerverband wählt Stefan Düll zum neuen Präsidenten

Der bayerische Gymnasialleiter Stefan Düll ist in Berlin zum neuen Präsidenten des Deutschen Lehrerverbands (DL) gewählt worden. Das teilte der bayerische Philologenverband am Freitag mit. Düll engagiere sich seit vielen Jahren im Bayerischen und Deutschen Philologenverband, hieß es. Er folgt dem langjährigen Präsidenten Heinz-Peter Meidinger.

Der 58-Jährige Düll ist Gymnasiallehrer für die Fächer Deutsch, Geschichte und Englisch und seit Juli 2014 Schulleiter und Seminarvorstand am Justus-von-Liebig-Gymnasium in Neusäß. Er war zudem jahrelang Bezirksvorsitzender des Bayerischen Philologenverbands in Schwaben. Das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Philologenverbands bekleidet er seit Ende 2021.