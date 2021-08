In Berlin hat es am Donnerstag und zwei Tage zuvor nach Tagesspiegel-Informationen erneut Morddrohungen gegen Frauen gegeben, die mutmaßlich im Zusammenhang mit vermeintlich verletztem Ehrgefühl stehen. Am Donnerstag soll ein Afghane seiner von ihm getrennt lebenden Frau gedroht haben, er werde sie umbringen.

Er versuchte, in die Gemeinschaftsunterkunft in einem östlichen Bezirk einzudringen, in der die Frau, eine gebürtige Iranerin, zurzeit lebt. Das Sicherheitspersonal verhinderte dies allerdings. Bevor die Polizei kam, floh der Mann. Er wurde angezeigt.

Schon einige Tage zuvor hatte er nach Tagesspiegel-Informationen seine Frau telefonisch über ein Familienmitglied mit Mord bedrohen lassen. Zu diesem Zeitpunkt befand er sich noch im Ausland.

Schon zuvor soll der Mann der Frau mehrfach mit Tötung gedroht haben. Die Polizei bestätigte einen Einsatz an der Unterkunft wegen der Bedrohung durch häusliche Gewalt.

Der Afghane und die Iranerin hatten früher in einer Wohnung einer Gemeinschaftsunterkunft gelebt. Nach der Trennung vor drei Jahren war die Frau innerhalb der Einrichtung in eine eigene Wohnung gezogen.

Zwei Tage zuvor hatte nach Tagesspiegel-Informationen ein Flüchtling aus einem osteuropäischen Land telefonisch gedroht, seine frühere Frau und ihre beiden Töchter zu ermorden, die in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen. Der Mann wollte in der Unterkunft auftauchen, kam aber nicht.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Wichtiger Zeuge im Berliner „Ehrenmord“-Fall Polizei sucht Taxifahrer, der Brüder der getöteten Afghanin zum Bahnhof brachte

Die Frau hatte sich an die Heimleitung gewandt, für sie wird eine sichere Unterkunft gesucht. Die Frau hatte sich von dem Mann vor einiger Zeit getrennt. Er soll sie früher körperlich massiv attackiert haben. Auch gegen ihn läuft eine Anzeige.