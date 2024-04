Ausbildung im Ausland So können Azubis internationale Erfahrungen sammeln

Vorübergehend in Peru, Indien, den USA oder in Österreich, Frankreich, Finnland oder Serbien arbeiten? Und das als Auszubildende? Davon träumt wohl so mancher Azubi. Was viele nicht wissen: Laut Berufsbildungsgesetz ist das ganz offiziell möglich. Ein Viertel der Ausbildung dürfen Azubis im Ausland verbringen. „Allerdings reizen das wenige aus“, sagt Jakob Schmachtel, Ausbildungsberater bei der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK). Üblich seien eher vier bis acht Wochen – wenn überhaupt. Der Betrieb muss zustimmen. „Wenn der Ausbildungsbetrieb den Auslandsaufenthalt nicht unterstützen will, dann ist dem so“, sagt Schmachtel.

Alexandra Janke, 21 Jahre, und Auszubildende im zweiten Lehrjahr beim Transport- und Logistikdienstleister DB Schenker hat sich den Konzern gezielt ausgesucht. Seit März ist sei bei einem Partnerunternehmen in Texas/USA und absolviert dort einen Teil ihrer Ausbildung bis Ende Juni. Denn ihr Traum sei es immer gewesen, im Ausland zu arbeiten, sagt Janke.

Alexandra Janke und ein Kollege. Sie macht eine Ausbildung bei DB Schenker und ist ein paar Monate als Azubi in Texas/USA. © privat

DB Schenker, mit mehreren Standorten auch in Berlin vertreten, hat mit Luisa Funk (28), Managerin Talent Management & Development, eine eigene Programmverantwortliche dafür. Sie ist seit 2014 im Konzern und absolvierte dort eine Ausbildung zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung. In dieser Zeit verbrachte sie damals 90 Tage in London.

17 Partnerländer kann DB Schenker als Auslandsaufenthalt anbieten

Dafür arbeitet das Unternehmen mit den Förderprogrammen „Erasmus+“ und „AusbildungWeltweit“ seit 2008 zusammen. Funk sagt, dreimal pro Jahr vermitteln sie mehr als 30 Azubis in der Regel für 90 Tage an insgesamt 17 Partnerländer.

Herzlich aufgenommen worden in Texas

Azubi Alexandra Janke hat sich die Informationen rund um einen Auslandsaufenthalt während der Lehre im Intranet des Unternehmens besorgt, dann ein Motivationsschreiben und ihren Lebenslauf abgegeben und wurde danach zum Interview eingeladen. Nach der Zusage habe sie weitere Unterstützung von ihrer Ausbildungsleiterin und der Programmverantwortlichen Luisa Funk erhalten.

Wegen der Zeitverschiebung in die USA teilt sie schriftlich mit, dass die ersten Wochen „super verlaufen“ seien und sie im Team willkommen geheißen wurde. Sie fühle sich sehr wohl, nicht nur auf der Arbeitsstelle, sondern auch in Texas.

Grade in Texas ist alles nochmal größer. Die Straßen sind breiter, die Autos größer und sogar die Lebensmittel sind größer. Alexandra Janke, Auszubildende bei DB Schenker und derzeit beim Partnerbetrieb in Texas

„Ich habe bisher nur freundliche Menschen getroffen und kennengelernt. Man muss sich jedoch daran gewöhnen, dass alle richtig groß ist, grade in Texas ist alles nochmal größer. Die Straßen sind breiter, die Autos größer und sogar die Lebensmittel sind größer.“

Wer ins Ausland geht, braucht eine Unterkunft

Doch wer im Ausland seine Ausbildung zum Teil absolvieren möchte, braucht auch eine Unterkunft. Auch hier seien die Verantwortlichen hilfreich gewesen. Alexandra Janke sagt, sie hat sich bei dem Azubi, der zuvor in Texas war, erkundigt und seine Unterkunft übernehmen können. Dort sei ihr von ihren Vermieterinnen der Einstieg leicht gemacht worden im fremden Land, außerdem hat sie eine Mitbewohnerin aus Venezuela, mit der sie sich gut versteht.

Durch einen Auslandsaufenthalt fördern wir persönliche und interkulturelle Kompetenzen. Zusätzlich erweitert sich der Horizont der Auszubildenden und der kritische Blick und das Denkvermögen auf Arbeitsschritte. Luisa Funk, Managerin Talent Management & Development bei DB Schenker

Doch nicht nur die Auszubildenden, sondern auch die Unternehmen profitieren von einem Auslandsaufenthalt ihrer Nachwuchskräfte, meint Luisa Funk. „Durch einen Auslandsaufenthalt fördern wir persönliche und interkulturelle Kompetenzen. Zusätzlich erweitert sich der Horizont der Auszubildenden und der kritische Blick und das Denkvermögen auf Arbeitsschritte.“

Der Konzern habe festgestellt, dass die Bindung ans Unternehmen gesteigert wird, „da die Auszubildenden durch die Auslandsentsendungen Wertschätzung erfahren“. Nach einem Auslandsaufenthalt seien die Azubis deutlich selbstständiger und zeigten mehr Verständnis in der Zusammenarbeit mit internationalen Kollegen.

Offizielle Zahlen, wie viele Berliner Azubis einen Teil ihrer Lehrzeit im Ausland verbringen, gibt es nicht. Der Eindruck der Experten bei der IHK sei aber, dass das Interesse bei den Jugendlichen nach der Pandemie zugenommen habe – und da, wo Berufsschulen oder Oberstufenzentren beim Thema Austausch engagiert sind, fänden sich entsprechend mehr Jugendliche, die so etwas machen wollten.

Komplizierter als üblich gestaltet sich laut IHK das Verfahren, wenn der oder die Auszubildende noch nicht volljährig ist, gerade was das Thema Betreuung oder Unterkunft angeht. Doch die meisten Azubis in Berlin seien bei Ausbildungsbeginn volljährig, sagt eine IHK-Sprecherin. Das Durchschnittsalter in Berlin sei bei Ausbildungsbeginn: 20,9 Jahre (in Bayern: 18,8 Jahre). Zudem fallen Auslandsaufenthalte meist ins zweite Lehrjahr – und da sind dann in der Regel alle volljährig.