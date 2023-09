Ausfälle wegen Störungen und Bauarbeiten Berliner Zugreisende nach Köln, Amsterdam und Leipzig brauchen jetzt viel Geduld

Aufgrund einer Oberleitungsstörung ist die Bahnstrecke zwischen Hannover und Nordrhein-Westfalen derzeit nicht befahrbar. Durch die Vollsperrung komme es zu Verspätungen und teilweise Ausfällen im Fernverkehr der Deutschen Bahn, teilte ein Sprecher am Dienstagmorgen mit. Betroffen sind auch Verbindungen von Berlin nach Köln und Amsterdam.

Laut Angaben der Deutschen Bahn werden die IC- und ICE-Züge zwischen Hamm - Bielefeld - Hannover umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten. Die IC-Züge Amsterdam - Berlin fallen zwischen Bad Bentheim und Berlin aus. Der ICE-Sprinter (ohne Halt zwischen Köln und Berlin) fällt vollständig aus.

Wie lange die Störung voraussichtlich andauern wird, war am Dienstagmorgen zunächst nicht klar. Für betroffene Reisende ist die Zugbindung für die entsprechenden Verbindungen aufgehoben, wie die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite mitteilte. Auch kann das Ticket zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.

Auch Strecke Berlin - Leipzig teilweise gesperrt

Außerdem müssen sich Zugreisende ab Mittwoch auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Halle/Leipzig auf Verzögerungen und Ausfälle einstellen. Bis 5. Oktober ist die Strecke eingleisig gesperrt, wie die Bahn mitteilte. Als Grund wurde eine Schwellenerneuerung zwischen Jüterbog und Luckenwalde genannt.

Nach Angaben der Bahn werden Fernverkehrszüge Richtung Berlin umgeleitet, weshalb sich die Fahrzeit um rund 45 Minuten verlängert. Der Halt in Lutherstadt Wittenberg entfällt. In der Gegenrichtung seien Fahrzeitverlängerungen von bis zu 20 Minuten möglich, die Züge halten weiterhin in Wittenberg. Die Züge der EC-Linie 27 von Hamburg nach Prag fahren in beiden Richtungen auf dem üblichen Weg, können aber bis zu 20 Minuten länger unterwegs sein. (dpa)